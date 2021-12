Organisatoren erklären, warum : Planung für den Neunkircher Rosenmontags-Umzug ausgesetzt

Neunkirchen Der Neunkircher Karnevalsausschuss (NKA) hat entschieden: Die Organisation des Rosenmontagszuges ist ausgesetzt. Doch was heißt das genau?

Normalerweise sind um diese Zeit im Jahr die Planungen für den Rosenmontagszug in Neunkirchen in vollem Gange, die Musikgruppen werden engagiert, die Aufstellung gemacht. Doch nicht so in diesem Jahr. „Die Planung für den großen Umzug an Rosenmontag ist ausgesetzt“, sagt Karl Albert, Präsident des ausrichtenden Neunkircher Karnevalsausschusses (NKA) auf SZ-Anfrage. Das hat der Ausschuss am Donnerstagabend entschieden.