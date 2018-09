Das Licht am Ende des Tunnels beweist: Der Plättchesdohle in Neunkirchen ist nach gut zweijähriger Bauzeit seit Freitagabend tatsächlich wieder frei. Die Erleichterung gerade auch bei den Pendlern ist groß. Die Umleitungen hatten genervt. Denn in der Innenstadt gibt es derzeit noch genug Umleitungen wegen gesperrter Straßen. ⇥cle/Foto: cle