Wiebelskirchen Dieser Unfall in der Bexbacher Straße in Wiebelskirchen wäre für Menschen auf dem Bürgersteig lebensgefährlich gewesen.

Ganz viel Glück hatte ein Pkw-Fahrer, der am Freitagnachmittag in der Bexbacher Straße in Wiebelskirchen aus Richtung Wellesweiler offensichtlich erheblich zu schnell unterwegs war, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor, sich drehte und rückwärts in einem Vorgarten „einparkte“. Die Folge war ein Großeinsatz von Rettungskräften, doch der Unfall verlief glimpflich. Der junge Fahrer blieb weitgehend unverletzt und außer dem Auto, einer Tujahecke und einem Vorgartenstrauch kam nichts zu Schaden.