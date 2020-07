Ortsrat : Im Bereich der Ostertalhalle tut sich so einiges

Der Vorplatz der Ostertalhalle, der 2018 nach dem ehemaligen Hangarder Bürgermeister Pirmin Raber benannt wurde, soll umgestaltet werden. Foto: Heinz Bier

Hangard Der Pirmin-Raber-Platz wird bis Ende des Jahres neu gestaltet. Aber auch in und an der Halle selbst tut sich so einiges. Das erfuhr der Ortsrat in einer Sondersitzung.

Der Pirmin-Raber-Platz vor der Ostertalhalle in Hangard wird womöglich noch in diesem Jahr umgestaltet, die Halle wird künftig mit einem Außenaufzug barrierefrei erreichbar sein und die Dorfkneipe in der Ostertalhalle gehört wohl endgültig der Vergangenheit an. Das sind drei Erkenntnisse, die die Mitglieder des Ortsrates Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies am Mittwoch aus ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause mit nach Hause nahmen. Alle drei Sachverhalte sind miteinander verknüpft, wie im Lauf der Sitzung klar wurde.

„Es geht heute nur um Hangarder Belange“, hatte Ortsvorsteher Rolf Altpeter von der SPD schon zu Beginn der Sitzung in der Ostertalhalle angekündigt, und das waren ganz wichtige Projekte zur Hangarder Dorfentwicklung. Um die Verschönerung und Verbesserung örtlicher Gegebenheiten kümmert sich seit Jahren eine sehr engagierte Projektgruppe und „die hat zusammen mit der Hangarder Bevölkerung schon vieles erreicht“, lobte der Ortsvorsteher. Grundsätzliches zu den geplanten Veränderungen im Umfeld der Ostertalhalle erklärte der städtische Beigeordnete Thomas Hans, zu dessen Dezernat unter anderem die Stabsstelle Demografie und Dorfentwicklung gehört. Auch Doris Kiefer, die Leiterin der Stabsstelle, war in der Sitzung dabei. Hans kritisierte, dass die Dorfentwicklung und der ländliche Raum in Neunkirchen viel zu lange hinter der Innenstadtentwicklung zurückstehen mussten. „Mit der Gründung der Stabsstelle rückt der ländliche Raum jetzt aber mehr in den Mittelpunkt“, versprach der CDU-Politiker. Er bescheinigte den Hangardern, dass sie „seit 2006 eine Vorreiterrolle bei der Dorfentwicklung übernommen“ haben und erinnerte an erste Gespräche zur Umgestaltung des Hallenvorplatzes im letzten Jahr sowie an Überlegungen, aus der Ostertalhalle ein Dorfgemeinschaftshaus zu machen. Beides soll als Gesamtkonzept realisiert werden. Für ein Dorfgemeinschaftshaus kann die Stadt Zuschüsse beantragen, die aber eine gewerbliche Nutzung ausschließen.