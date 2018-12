später lesen Philip Simon Philip Simon macht Kabarett in der Reithalle Teilen

Am Freitag, 7. Dezember, macht Kabarettist Philip Simon mit seinem Programm „Meisenhorst“ ab 20 Uhr Station in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen. In seinem Programm führt der niederländisch-deutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt als Progression in bundesdeutschen Köpfen.