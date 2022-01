St.Josef Kohlhof : Pflegehelden 2022 kommen aus Neunkirchen

Der symbolische Scheck wurde von Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund (hintere Reihe 3. v. r.) in Anwesenheit des Krankenhaus-Direktoriums und des Chefarztes der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an Mitarbeitende des Teams der Neuropädiatrie überreicht. Foto: Astrid Anna Oertel

Neunkirchen Das Team der Neuropädiatrie der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen gewinnt Wettbewerb „Saarlands Pflegehelden“.

„Tolle Leistung braucht ein Gesicht. Dieser Preis trägt dazu bei der Öffentlichkeit zu zeigen, was die Profession Pflege alles leistet. Kinder mit neurologischen Erkrankungen sind eine besondere Herausforderung. Unsere Mitarbeitenden aus der Neuropädiatrie stehen hier stellvertretend für alle Pflegekräfte und ich freue mich ganz besonders, dass ihre so wertvolle Arbeit durch den Preis gewürdigt wird“, sagt Dr. Andreas Tecklenburg, Mitglied der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe und Geschäftsführer der Marienhaus Kliniken GmbH, in der Mitteilung weiter. Den Ausführungen schloss sich Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund in seiner Dankesrede an. Auch er unterstrich die Bedeutung der Pflege sowie die gute Zusammenarbeit aller Disziplinen, welche die Kernkompetenz als Krankenhaus und im Besonderen die der Abteilung Neuropädiatrie ausmachen.