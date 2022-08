Baldige Rückkehr der Bewohner nach Grubengas-Alarm? : Methan-Werte in Pflegeheim in Neunkirchen gesunken – nun ist Strom das Problem

Methan-Werte in Pflegeheim in Neunkirchen gesunken – nun ist Strom das Problem

Neunkirchen Nach der Evakuierung des Neunkircher Pflegeheims wegen Grubengas-Alarms rückt nun die Rückkehr der Bewohner näher. Doch noch ist es nicht so weit: Denn nach wie vor fließt kein Strom im Heim.

„Die Methangas-Werte sind extrem niedrig geworden“, bestätigte der Betreiber, die Kreuznacher Diakonie, der Saarbrücker Zeitung. Die Werte in den Wohnbereichen in den beiden oberen Etagen seien in Ordnung.