Massives Polizeiaufgebot Tierrechtsaktivisten werden attackiert – Peta-Demo gegen Tierzirkus in Wiebelskirchen eskaliert

Menschenleer zeigt sich der Festplatz in Wiebelskirchen am frühen Sonntagmittag. Die Kasse zum Zirkus Rolina, der in der kommenden Woche hier gastiert, ist zwei Stunden vor Vorstellungsbeginn noch geschlossen und auch sonst herrscht Stille rund um das Zirkuszelt. Doch das soll sich schlagartig ändern. Für halb zwei hatte das Peta- Street Team aus Saarbrücken eine Demonstration geplant, diese auch angemeldet. Bereits ein paar Minuten früher kommen Noah Heinz und die ersten Mitstreiter am Eingang zum Festplatz an. Geplant war vor der Aktion ein kurzes Gespräch mit der SZ, auch, um nach den Beweggründen der Aktivisten zu fragen. Doch daraus wurde nichts.