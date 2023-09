Für insgesamt 270 000 Euro Erweitertes Innengehege der Paviane ist fertig

Die Paviane selbst – 68 leben mittlerweile hier, „eine verhältnismäßig kleine Gruppe, aber die Größe braucht es schon“ (Fritsch) – haben sich mittlerweile alle an das neue Innengehege gewöhnt. Das ging allerdings nicht von jetzt auf gleich. „Die Paschas, die halten sich erst einmal im Hintergrund“, erzählt der Zoodirektor. Voran gehen die Mitläufer, die mittelalten Tiere. Erst mal einer durch den Schieber und zurück, dann der nächste und so ging das über Tage, bis alle mal oben waren und das neue Innengehege begutachtet haben. Als letzte sind dann die Paschas auch so weit. Beim Besuch der Eröffnungsgäste ist die Scheu überwunden: Als sich die Schieber öffnen stürmen die Tiere nach oben, häufeln sich Äpfel und Nektarinen an, horten Salat. „Am liebsten mögen sie immer die süßen Sachen“, verrät Fritsch. Lauch und Sellerie werden ganz am Schluss verputzt. Und eben Körner. Mit denen will man dann auch locken, was bisher noch nicht gelang: Fritsch hat’s erfunden, ein Tellereisen an einem Seil, an dem die Tiere hochklettern können und so auch in den Innenraum gelangen. Bislang hat sich noch keiner getraut und so bleibt es auch beim Vorführeffekt: Die Scheibe wird leer gefuttert, klettern tut keiner.