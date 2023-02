Serie Regionalmarke – Wertvolles aus der Willkommensregion Neunkirchen : Ein Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt für Menschen mit psychischer Behinderung

Foto: Elke Jacobi 24 Bilder Bei Saarwork in der Betzenhölle Neunkirchen

Seit 2018 gibt es im Landkreis Neunkirchen die Regionalmarke. Wertvolles aus der Willkommensregion bieten seitdem immer mehr Hersteller aus dem Landkreis an. Wir stellen die Partner-Betriebe vor. Heute: Kaminholz Saar DPS Saarwork GmbH

Alexander Lauck sitzt an einem kleinen Tisch. Vor ihm liegen eingepackte Messer, Gabeln, Löffel groß und klein. Die sortiert Lauck in eine Besteckkiste ein. Einige Meter von ihm entfernt sind die Tische in der großen Halle mit mehreren Personen besetzt. Hier werden die neusten Modelle der La Boule zusammengesetzt und schließlich verpackt. Fotos sind hier nicht gestattet, denn noch ist das Aussehen dieser Villeroy&Boch-Neuheit top secret. Wir sind bei der Firma DPS Saarwork in der Betzenhölle in Neunkirchen. Sie ist einer der jüngsten Partner der Regionalmarke. Allerdings nur mit einem Teilbereich des Unternehmens: Dem Brennholz.

Größter Kunde: Villeroy und Boch

Info Das Unternehmen DPS Saarwork Anfangs hatte das Unternehmen seinen Sitz in der Bildstocker Straße. 2000 folgte der Umzug aufs Gelände eines insolventen Autohauses in der Betzenhölle. Das Hauptgebäude wurde behalten. 2008 wurde um- und neugebaut. 2012 kam der Standort St. Wendel dazu. Neben dem Hauptgebäude mit seinen verschiedenen Werkstätten gibt es Bürogebäude und eine große Freifläche. In einem großen Lagerraum lagert die fertig gepackte Ware auf Abruf, Hauptkunde ist Villeroy&Boch. Gerd Matthias Bost ist von Anfang an Geschäftsführer des Unternehmens. Mit ihm haben der technische Leiter Hans-Dieter Moser und Psychologe Michael Mang angefangen. 2024 hat Moser das Rentenalter erreicht. Dann wird Katja Rammo seine Nachfolgerin. sie ist seit zweieinhalb Jahren im Unternehmen, kommt eigentlich aus dem Fitessbereich und studiert berufsbegleitend Management. (ji)

Was bei Saarwork so alles gemacht wird und wer hier arbeitet, darüber informieren an diesem Morgen Geschäftsführer Gerd Mathias Bost, der technische Leiter Hans-Dieter Moser und dessen Stellvertreterin und designierte Nachfolgerin Katja Rammo die Saarbrücker Zeitung. Der Bereich Brennholz entspricht dabei dem, was ihn für die Regionalmarke prädestiniert: aus saarländischer Forstwirtschaft kommt Holz, wird sofort entsprechend vorbereitet und dann überwiegend an private Abnehmer weiterverkauft. Dafür ist das Unternehmen auch beim Bundesverband Brennholz zertifiziert. Die Werkstatt an sich gibt es seit 2000. In den verschiedensten Bereich arbeiten hier Menschen mit psychischen Behinderungen. Das Hauptziel: di und zu qualifizeren für den ersten Arbeitsmarkt. Größter Kunde: V&B. als Dienstleister für Handel und Handwerk versteht sich Saarwork.

Die Prüfung beispielsweise von Elektrogeräten aller Art bietet das Unternehmen an. Eine Zweigstelle gibt es in St. Wendel. „Wir bieten hier den Menschen ein realistischen Arbeitsumfeld mit besonderer sozialer Betreuung“, bringt es Bost auf den Punkt. Die Arbeit sei zwar angepasst, trotzdem versuche man, sie industrienah zu gestalten. Da es sich um Menschen mit psychischer Behinderung handelt, sind auch Psychologen im Haus. „Das Besondere hier ist ja“, sagt Moser, „dass die Menschen oft mit schlechten Erfahrungen aus ihrem bisherigen Beruf zu uns kommen.“ Nicht selten sei der Beruf mit ausschlaggebend für die Erkrankung gewesen. Da sei der Wunsch groß, etwas anderes zu machen. An beiden Standorten zusammen werden 150 Plätze angeboten, zurzeit besetzt sind 130, davon in Neunkirchen aktuell 85. Dazu kommen 30 angestellte Mitarbeiter.

Schritt eins: Antrag auf Teilhabe

Nachfrage sei stetig da, sagt Bost. Die Bezahlung der Arbeitskräfte orientiert sich an den erzielten Erlösen. Elf Lohngruppen hat man insgesamt. Um den Menschen die bestmögliche finanzielle Versorgung zu gewährleisten, müsse man besondere Wege gehen, sagt Moser. Was den Dreien ganz wichtig ist: Die Mitarbeiter erwerben reguläre Rentenanspruche aufgrund eines virtuell errechneten Bruttos, das sich am Durchschnitts-Rentenanspruch orientiert. Und wie kommen die Mitarbeiter überhaupt zu Saarwork? Schritt eins: Es muss ein Antrag auf Teilhabe am Arbeitsleben gestellt werden. Dabei muss klar sein, dass der Antragsteller nachweislich eine Erkrankung im psychiatrischen Bereich hat, dass auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Aussicht auf Erfolg besteht, Maßnahmen von Agentur und Rententräger erfolglos blieben. Dann folgt das Eingangsverfahren. Drei Monate lang wird getestet und ausprobiert. Dann folgen 24 Monate in einem Produktionsbereich. Höchstes Ziel: in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. „Aber man kann hier auch bis zur Rente bleiben“, erklärt Moser. Während beispielsweise die WZB der Lebenshilfe Menschen mit jeglicher Form der Behinderung nimmt, arbeiten bei Saarwork lediglich Menschen mit psychischen Einschränkungen. Bundesweit gibt es, sagt Bost 350 000, im Saarland arbeiten 3800 Menschen mit Behinderung in entsprechenden Werkstätten. Darunter nur 600 mit psychischer Behinderung von bundesweit 3800.

Nachfrage nach Brennholz größer als das Angebot

Sind die ersten 27 Monate vorbei, dann ist der Kostenträger für den Mitarbeiter das überörtliche Landesamt für Soziales, bei Saarwok kommen 80 Prozent vom Diakonischen Werk, 20 Prozent von der Neuen Arbeit Saar. Eingesetzt werden die Menschen je nach Grad ihrer Beeinträchtigung, erklärt Rammo während des Rundgangs durch die Werkstätten. Übrigens: Niemand ist nach der ersten Wahl an seinen Arbeitsplatz verdonnert. Wechsel ist immer möglich. Da es sich um Menschen mit psychischer Behinderung handelt, gibt es oft Besonderheiten zu beachten. So sind da beispielsweise die beiden Frauen, die im kleinen Zimmer ganz für sich ihre Arbeit verrichten. „Die können nicht mit Männern zusammenarbeiten“, erklärt Rammo.

Es ist Zeit für die Frühstückspause. Kaffee und Tee gibt es für alle kostenlos. Im Kantinenbereich kommen sie zusammmen, tauschen sich aus. Hinterm Tresen arbeitet Jasmin. Das ist ihr Bereich. Macht ihr viel Spaß. Noch mehr allerdings liebt sie das Malen. „Das erste Bild hier ist von mir“, zeigt sie auf den Flur nebenan. Hier hängen wie überall in der Werkstatt viele Bilder. Die entstehen im Malkurs, der einmal die Woche stattfindet. außerdem gibt es noch eine Bastelgruppe, eine Tanzgruppe, eine Singgruppe. „Das ist wichtig für die Teambildung“, erklärt Rammo. An einem Kurs sollten alle teilnehmen, sagt auch Bost. „Einmal die Woche, zwei Stunden.“