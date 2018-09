Spiel, Spaß und Musik wartet am Sonntag bei der Pallotti-Kirmes

Ab 11.30 Uhr warten Spiel, Spaß und Musik. Der Musikverein Rubenheim ist dabei. Es gibt einen Flohmarkt und kostenlose Spielangebote wie Kistenklettern oder Hüpfburg. Nach dem Mittagessen geht es um 13 Uhr weiter mit einem Grußwort des Ministerpräsidenten Tobias Hans, wie es in einer Mitteilung der Pallottiner weiter heißt. Er gibt um 13.30 Uhr auch den Anstoß zum Fußballspiel FC Union gegen die Pallottis. Um 14 Uhr spielt die Band Tony Dancer and the Nancies auf. Um 15 Uhr beginnt ein HipHop-Workshop. Um 15.15 tritt die Pallotti-Band auf. Um 16.15 fängt eine Rope-Skipping-Vorführung vom Turnverein Kübelberg an. Um 16.45 Uhr tritt der Kinderzauberers Magic-Markus auf. Die Aktion Riesen-Schwungtuch startet um 17.30 Uhr. Ab 18 Uhr heißt es gemütlicher Ausklang. Um 13.30 Uhr (Schule) und um 14.30 Uhr (Jugendhilfe) werden Führungen zudem angeboten.