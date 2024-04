Neunkirchen Zoo Neunkirchen: Von Ostereiern und einem schwarzen Schaf

Freudestrahlend halten die sechs Jahre alte Mira und die kleine Leni, gerade mal drei Jahre alt, die gefundenen Ostereier in die Kamera. Ihnen scheinen Dauerregen und Kälte nichts auszumachen, viel zu groß ist die Freude am Zoobesuch an Ostermontag. Die beiden Mädchen sind mit ihren Eltern extra aus Marpingen in die Kreisstadt gekommen. Mit einem Gewinnspielblatt, bei dem es Buchstaben zu entdecken und ein Lösungswort zu erraten galt, machen sich die beiden Familien auf den Weg durch den Zoo. „Die bunten Plastikeier bitte hierher mitbringen, die werden dann in Schokolade umgetauscht. Die Buchstaben aufschreiben, aber bitte hängen lassen“, instruiert Marieke Groß die beiden Familien.