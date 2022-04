Stadt Neunkirchen meldet : Bunte Blumengrüße zu Ostern

Blumengruß zu Ostern Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Neunkirchen Auch in diesem Jahr verschenkt das Quartiersmanagement Neunkirchen-Unterstadt blühende Blumengrüße. Zu jeder Blume gehört auch eine Ostergrußkarte. Den Blumen ist ein kurzer Text beigefügt, der Osterbräuche in Deutschland, Syrien und in christlich-orthodoxen Ländern wie Ukraine, Rumänien, Bulgarien und Russland erläutert.