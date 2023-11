Ermittelt hier etwa das TV-Krimi-Duo Eberhofer und Birkenberger? Ortsschilder-Streich bei Neunkirchen: Ist Furpach jetzt Niederkaltenkirchen?

Ob Dampfnudel Blues, Griessnockerl Affäre, Kaiserschmarrn Drama oder Rehragout Rendezvous: Es gibt einige knifflige Fälle, die Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger in etlichen TV-Krimis das Leben schwer machen. Und dieses Leben findet in Niederkaltenkirchen statt. Aber wo liegt dieser Ort nur? Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Der Neunkircher Ortsteil Furpach ist Niederkaltenkirchen. Schließlich steht das seit einigen Tagen auf dem Schild am Ortseingang, von Neunkirchen kommend. Darauf ist auch zu lesen, dass Furpach jetzt zur Stadt Landshut gehört. Womit Furpach also offenbar nicht länger dem Saarland, sondern Bayern zugehörig ist, was ob der Nachbarschaft zum Bayerischen Kohlhof nun weniger verwundert.