Ortsrat Wiebelskirchen : Bushaltestellen werden erstmal noch nicht erneuert

(Symbolfoto). Mit der Sanierung der Bushaltestellen in Hangard wird es in diesem Jahr erst einmal nichts mehr. Foto: BeckerBredel

Wiebelskirchen Wegen einer geänderten Haushaltslage fehlt nun das für die Sanierung vorgesehene Geld. Im kommenden Jahr sollen aber erneut entsprechende Fördergelder beantragt werden.

Der Ortsrat von Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies hat am Dienstag einstimmig die geänderte Fassung des städtischen Haushalts für 2020 samt Finanzplanung und Investitionsprogramm bis 2023 gebilligt. Als Grund für die Änderungen hatte Stadtkämmerer Klaus Herrmann zuvor angegeben, dass sich das Investitionsvolumen der Stadt nach einer Anhörung durch die Kommunalaufsicht um rund 570 000 Euro verringert hat und deshalb der Haushalt „ein wenig nachgebessert“ werden musste. Im Bereich des Ortsrates Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies wurden rund 85 000 Euro weggestrichen. 80 000 Euro und damit die größte Summe war für die Erneuerung der Bushaltestellen in der Ortsmitte von Hangard vorgesehen. Für diese Maßnahme stehen 2020 jedoch keine Gelder mehr aus dem entsprechenden Förderprogramm des Bundes zur Verfügung, „und deshalb werden wir das im nächsten Jahr erneut anmelden“, versicherte der Leiter des Kämmereiamtes. Ortsvorsteher Rolf Altpeter kann mit den Abstrichen in seinem Bereich leben. „Was bei uns wegfällt, ist zu verkraften“, meinte der SPD-Politiker.