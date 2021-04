Ortsrat : Straßenbäume werden von Bürgern gepflegt

Wiebelskirchen Ortsrat spricht sich für Bürgerprojekt aus, beim dem künftig Straßenbäume in Wiebelskirchen, Hangard und Münchwies von der Bevölkerung gehegt und gepflegt werden.

„Für uns ist das ein sehr wichtiger Tagesordnungspunkte“, merkte Ortsvorsteher Rolf Altpeter (SPD) an. Leininger beschränkte sich auf verschiedene Baurechtsverfahren wie die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen und die Änderung von Flächennutzungsplänen im Ortsratsbereich. Bauamtsleiter Wilhelm erwähnte unter anderem den zweiten Bauabschnitt der Kanalerneuerung in der Pflugstraße sowie die Kanalerweiterung im Lehweg und in der Adlersbergstraße. Tiefbauchef Sathiyamoorthy führte die Umsetzung des Radwegekonzeptes an, er erwähnte die Beseitigung von Straßenschäden, die Fahrbahnsanierung sowie den Gehwegausbau in verschiedenen Straßen und ging auf das Beleuchtungsprogramm ein. Hochbauabteilungsleiter Straßburger nannte als wichtigste investive Maßnahmen die Fortführung der Sanierungsarbeiten am und im Feuerwehrgerätehaus Hangard, den Abschluss der Arbeiten am Neubau der Kita Freiherr vom Stein in Wiebelskirchen, den Einbau eines Aufzugs an der Ostertalhalle in Hangard, die Überarbeitung des Sportbodens in der Mehrzweckhalle Münchwies, die Optimierung der Lüftung in der Ohlenbachhalle und die Sanierungsarbeiten in der Turnhalle der Grundschule Wiebelskirchen.