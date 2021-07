Hangard, Wiebelskirchen und Münchwies : Ortsrat stellt seine Wunschliste vor

Wiebelskirchen Die Vertreter von Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies lassen die Verwaltung wissen, welche Projekte sie in den drei Stadtteilen gern erledigt hätten.

In der letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies am Dienstag seinen Maßnahmenkatalog für das kommende Jahr aufgestellt und beschlossen. Der jährliche Wunschzettel der Kommunalpolitiker an die Verwaltung enthält eine ganze Reihe von Projekten, die sie in den drei Stadtteilen gern erledigt hätten. Zum Teil sind es jährlich wiederkehrende Forderungen wie beispielsweise in Hangard die Einrichtung eines Dorfgemeinschaftsraumes in der Ostertalhalle, die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Feuerwehr, Sanierungsarbeiten in und an der Friedhofshalle oder die Neugestaltung des Pirmin-Raber-Platzes. Die Stützmauer an der Oster sollte nach Ansicht der Hangarder Ortsratsmitglieder saniert werden, die Hinweisschilder an den Ortseingängen zur Partnerschaft mit Enchenberg müssten erneuert sowie verschiedene Ortsstraßen und Bürgersteige in Ordnung gebracht werden.