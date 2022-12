Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münchwies : Ortsrat plant wieder mehr Begehungen vor Ort

Wiebelskirchen Im Ortsrat Wiebelskirchen-Hangard-Münch-wies hat es einen personellen Wechsel gegeben. In der Jahresabschlusssitzung im Wibilohaus wurde Heike Setz von Ortsvorsteher Tobias Wolfanger (SPD) als neues Mitglied der CDU-Fraktion begrüßt und verpflichtet.

Ortsrat Benjamin Appelt (Die Linke) hatte in die Sitzung gleich mehrere Anfragen mitgebracht. Er moniert unter anderem die Parksituation in den drei Ortsteilen und vornehmlich in der Ortsdurchfahrt Hangard. Dieses Problem gibt es aber noch häufiger im Ortsratsbereich, wurde angemerkt, wie beispielsweise in der Ostertalstraße in Wiebelskirchen. Hierzu ergab sich in der Sitzung eine längere Aussprache, in deren Verlauf Ortsvorsteher Wolfanger klar machte, dass der Ortsrat das Problem nicht lösen könne, zumal es sich in beiden Fällen um Landesstraßen handelt. Der Ortsrat wird die Anfrage deshalb an die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises als zuständige Stelle weiterleiten.