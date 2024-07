Neunkirchen Heiko Schaufert folgt auf Volker Fröhlich

Ortsratsneuling Brandon Lee Posse von den Freien Wählen Neunkirchen wollte wissen, ob aus der Verschrottung des Neunkircher-Stahl-Schriftzuges Einnahmen erzielt wurden und was mit den Haushaltsmitteln geschieht, die für eine weitere Verwendung vorgesehen waren. Ja, es sei ein Erlös erzielt worden, antwortete der OB, die als Spende von Saarstahl in den städtischen Haushalt fließen. Die ursprünglich vorgesehenen Haushaltsmittel seien weiterhin im Etat enthalten, stellte Aumann klar. Er deutete weiter an, dass das Thema noch nicht abgeschlossen sei, denn die Stadt wolle weiterhin die Erinnerung an ihre industrielle Vergangenheit erhalten und beabsichtige deshalb, ein hierfür geeignetes Relikt mit dem dazugehörigen Schriftzug an einem würdigen Ort in der Stadt zu platzieren.