Zum ersten Mal seit fast 100 Jahren Alle 12 000 Personen, die vor 1800 in Neunkirchen lebten in einem Buch

Die ersten Exemplare des Werkes sind schon verkauft. Wie die Vorsitzende des Historischen Vereins Stadt Neunkirchen (HVSN), Marie-Luise Becker, erzählt, gingen die beiden Bände mit zusammen fast 1000 Seiten bis nach Trier und in den Odenwald. 20 Exemplare insgesamt schon kurz nach Erscheinen. Auch die Benediktinerabtei in Tholey hat welche gekauft. Schließlich ist das „Ortsfamilienbuch Neunkirchen vor 1800“ eine Fundgrube für alle Familienforscher. „Es ist dies das erste Buch seiner Art seit fast 100 Jahren“, erklärt Markus Wälder von der Arbeitsgruppe Familienforschung bei Buchvorstellung für die SZ in den Räumen des HVSN in der Wellesweiler Straße. Zu verdanken ist die Fleißarbeit vor allem Brigitte Schubert. Doch die will die Lorbeeren für ihr Lebenswerk keineswegs alleine ernten. Ohne den computerkundigen Kollegen Rolf Born hätte sie das nicht geschafft, ist sie sicher. Und auch nicht ohne Wolfgang Thomas, der nach dem Tod Borns im vergangenen Jahr übernahm.