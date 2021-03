Ortsrat Fürth : Keiner soll sich mehr in die Büsche schlagen

Am Freizeitgelände in der Weiherstraße in Fürth fehlen sanitäre Einrichtungen. Der Ortsrat will das mit dem Bau einer Toilettenanlage ändern. Foto: Heinz Bier

Fürth Ortsrat Fürth macht sich erneut für Toilettenanlage am Spielplatz Weiherstraße stark.

Das Freizeitgelände in der Weiherstraße in Fürth wird gern genutzt. Was fehlt, sind sanitäre Einrichtungen. Deshalb hatte der Ortsrat schon im Dezember den Bau einer Toilettenanlage angeregt und war damit einem Antrag der SPD-Fraktion gefolgt. Die Anlage mit Spielplatz sei sehr stark frequentiert, heißt es darin, und es würden oftmals auch Geburtstage und andere Feste dort gefeiert. Weil aber keine Toiletten vorhanden sind, würden sich die Besucher eben in die Büsche schlagen und das, so weiter, sei nicht nur ein großes Ärgernis für den Freizeitförderverein, der den Spielplatz betreut, sondern auch für den benachbarten Angelsportverein. Deshalb könne auf Dauer nur der Bau einer Toilettenanlage Abhilfe schaffen. Der Beschluss des Ortsrats sah vor, die Maßnahme ins Investitionsprogramm aufzunehmen, das Projekt in diesem Jahr zu planen und 2022 mit dem Bau zu beginnen. Ganz so wird es aber nicht kommen. Ortsvorsteher Otfried Ratunde (SPD) informierte, dass die Baumaßnahme laut Gerhard Schmidt, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt, nicht in das Investitionsprogramm aufgenommen werden könne. Nun soll das Projekt als Dorfentwicklungsmaßnahme abgewickelt werden, für die jedem Ottweiler Ortsteil 50 000 Euro zur Verfügung stehen. „Dann haben wir gute Chancen, dass das Ganze noch in diesem Jahr realisiert werden kann“, meinte in der Ortsratssitzung der stellvertretende Bauamtsleiter Christoph Hassel.