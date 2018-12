später lesen Konzert Orgelmusik trifft auf tänzerische Darstellungen Teilen

Am Samstag, 8. Dezember, 19.30 Uhr, begegnen sich in der Kirche St. Marien in Neunkirchen unter dem Stichwort „TheORGELogie“ Orgel, Theologie, Tanz und Gregorianik: Theologische Impulse zu Maria werden marianischer Orgelmusik von L. Boëllmann, H. Schroeder, M. Reger und D. Buxtehude gegenübergestellt.