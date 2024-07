Vom 30. August bis 1. September Open-Air auf den Bliesterrassen in Neunkirchen – was der Veranstalter geplant hat

Die gute Nachricht vorweg: Die Bliesterrassen in Neunkirchen werden auch in diesem Jahr Schauplatz eines besonderen Konzertes. Die 1943 gegründete U.S. Air Forces in Europe Band wird an zwei Abenden, am 9. und am 10. August, für Big-Band-Sound am Bliesufer sorgen. So viel kann Jörg Welter, der Vorsitzende des Verkehrsvereins Neunkirchen, bereits verraten. Erstmals nicht dabei sein wird das KJO, das Kreisjugendorchester, das in den vergangenen beiden Jahren an gleicher Stelle die Besucher begeistern konnte.