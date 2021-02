One Billion Rising : Digitaler Flashmob mit Botschaft

Flashmobs gab es im Saarpark- Center Neunkirchen bereits. Foto: Jörg Jacobi

Neunkirchen (red) Noch immer macht jede dritte Frau irgendwann in ihrem Leben Gewalterfahrungen. Zum Zeichen der Solidarität und gegen seelische, körperliche oder sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen wird am Valentinstag Freitag, 14. Februar, in vielen Städten weltweit getanzt – auch in Neunkirchen.

„One Billion Rising“ zu Deutsch: Eine Milliarde erhebt sich. Aufgerufen wird zum zum digitalen Tanzen, wie die Stadt Neunkirchen mitteilt. Am Samstag, 13. Februar, wird von 16 bis 16.30 Uhr ein digitales Tanztraining über die cloud der KVHS Neunkirchen angeboten. Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich, um die Zugangsdaten zu erhalten und erfolgt bei: kvhs@landkreis-neunkirchen.de bis zum 12. Februar am 12 Uhr. Die Initiative ist Zusammenarbeit der Frauenbeauftragten des Landkreises und der Kreisstadt Neunkirchen, des Jugendtreffs Haus am See Wiebelskirchen und der KVHS Neunkirchen.