Serie Mit dem Obst- und Gartenbauverein Wiebelskirchen durchs Gartenjahr Ab Mitte Mai darf endlich alles Grünzeug ins Freie

Samstag 10 Uhr in Wiebelskirchen. Wie jede Woche ist Treffen der Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins im Kelterhaus. Mit Infostunde für jedermann. Um die Arbeiten im Wonnemonat Mai wird es dieses Mal gehen. Noch lässt der Frühling sich Zeit, doch schon bald nach dem Treffen steigen die Temperaturen endlich und machen Lust auf Arbeit im freien. Und das ist auch gut so, denn ist geht jetzt so richtig los bei den Hobbygärtnern. Es wird Zeit zum Fräsen und zum Umgraben, merkt Hermann Obermann an.