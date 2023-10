Serie Mit dem Obst- und Gartenbauverein Wiebelskirchen durchs Gartenjahr Jetzt ist die beste Pflanzzeit für Obstbäume

Im Oktober ist der Winter nicht mehr weit. Und auch, wenn zurzeit noch sommerliche Temperaturen herrschen, so gilt es doch, den Garten bereits auf die kommenden kälteren Tage vorzubereiten. Die letzte Ernte steht an. Auch beim Obst- und Gartenbauverein Wiebelskirchen bereitet man sich entsprechend vor. Noch ist es Jubiläumsjahr. Noch können die extra gefertigten Jubiläumsbierdeckel guten Gewissens ausgelegt werden, bevor sie zur nostalgischen Erinnerung mutieren. Beispielsweise beim Wein-, Viez- und Flammkuchenfest, das am Samstag, 4. November, gefeiert wird. Einige Fässer Viez stehen in der Kelter des Vereins in einem der Räume im weitläufigen Kelterhaus in der Beethovenstraße schon bereit. Weitere sollen folgen.