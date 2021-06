Trotz ausgefallener Bliestage in Neunkirchen : Ökumenische Feier auf Bliesterrassen

Gottesdienst. Foto: Elke Jacobi Foto: Elke Jacobi

Gut 100 Menschen waren am Sonntagmorgen an die Bliesterrassen in Neunkirchen gekommen, um am ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von den Pfarrern der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde Neunkirchen, teilzunehmen.

