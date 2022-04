Verkehrskonzept in Neunkirchen : Mit dem Rad gegen die Einbahnstraße fahren

Neunkirchen Stadt Neunkirchen öffnet in den kommenden Wochen 24 Straßen für den gegenläufigen Radverkehr.

Die Stadt Neunkirchen weist darauf hin, dass in den kommenden Wochen diverse Einbahnstraßen in entgegengesetzter Fahrtrichtung für Radfahrer geöffnet werden. „Damit ersparen wir Radfahrern unliebsame Umwege und schaffen ein engmaschigeres Radverkehrsnetz. Zudem bieten die Einbahnstraßen ruhige Alternativstrecken zu stark befahrenen Hauptstraßen. Und nicht zuletzt schaffen offene Einbahnstraßen eine Verbesserung der Verkehrssicherheit, unter anderem durch mehr gegenseitige Rücksichtnahme von Auto- und Radfahrern, der Vermeidung von Radverkehr auf dem Gehweg und einer verbesserten Sichtbarkeit des Radverkehrs,“ erklärt Oberbürgermeister Jörg Aumann.

Die neuen Regelungen zur Passierbarkeit der Einbahnstraßen in entgegengesetzter Fahrtrichtung für Radfahrer erfolgt ab dem 2. Mai im Vier-Wochen-Rhythmus. In den jeweils betroffenen Straßen wird mit einer gesonderten Beschilderung auf die geänderte Regelung hingewiesen: Bauabschnitt 1: Neunkirchen: Ulmenweg, Pappelweg, Rübenköpfchen, Kiefernweg, Koßmannstraße, Buchenweg, Schwalbenweg; Bauabschnitt 2: Münchwies und Hangard: In der Kohlwies, Im Schachen, Peterstraße, In den Hanggärten, Bauabschnitt 3: Wellesweiler: Hirtenstraße, Heidenhübel (Streckenabschnitte); Bauabschnitt 4: Wiebelskirchen: Im Stauch; Bauabschnitt 5: Neunkirchen: Georgstraße, Spielmannstraße, Parallelstraße; Bauabschnitt 6: Neunkirchen mit Verkehrsberuhigung im Wohngebiet: Bachstraße, Lisztstraße, Goethestraße, Kleiststraße, Norduferstraße und Uhlandstraße.