Im Garten pflanzen Neuer Obstbaum: Die Frucht muss schmecken

Dem weniger ambitionierten Hobbygärtner kann dies schon einmal passieren: Im vergangenen Sommer den von Rehen stark geschädigten Apfelbaum gefällt, und dann trotz aller guten Vorsätze im Herbst nicht für Ersatz gesorgt. Ist es jetzt Ende März/Anfang April zu spät, noch ein neues Bäumchen im Garten zu pflanzen? Keinesfalls, sagt Harry Lavall. Im Saarpfalz-Kreis ist er so ziemlich jedem bekannt, der sich intensiver mit der Frage des Baumschnitts und der Pflege von Obstwiesen befasst. Der ehemalige Fachberater für Obst und Gartenbau im Kreis weiß, worauf es ankommt, wenn es um neues Gehölz im Garten geht. Und er weiß auch: Obstbäume in der Region zu kaufen, ist gar nicht so einfach. Das Angebot sei heute recht begrenzt, erläutert er: „Es bedeutet einen hohen Aufwand und bedarf bei Hochstämmen eines langen Vorlaufs, bis sie ins Verkaufsregal können.“ Zudem sei das Sortiment sehr groß, alles vorzuhalten, lohne für viele Betriebe nicht. Zugleich räumt Lavall mit einem Vorurteil auf: Auch Baumärkte haben nach seinen Worten teils eine vernünftige Qualität zu bieten oder eben größere Gartenfachmärkte. Zwischen Homburg und St. Ingbert wird also auch derjenige fündig, der dieser Tage nach auf der Suche nach einem Bäumchen ist, das ihm in ein paar Jahren schönes Obst liefern kann.