Serie Mit dem OGV Wiebelskirchen durchs Gartenjahr Wie man Blattläusen natürlich zu Leibe rückt

Auch Leimringe um die Bäume helfen gegen die Blattlausplage. Denn die geben Ameisen keine Chance. Ameisen nämlich fördern die Blattlaus-Population. Blattläuse saugen Pflanzensaft aus den Pflanzen. Da drin ist viel Zucker. Den scheiden die grünen Winzlinge aus, so genannten Honigtau. „Da sind Ameisen und auch Bienen ganz scharf drauf“, sagt Brosowski. Und erklärt damit so nebenbei, was in Waldhonig so drin ist.