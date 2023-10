Notfallseelsorger für den Landkreis Neunkirchen gesucht Dieses Ehrenamt braucht jede Menge Empathie

Sie gehören zu den Menschen, die man am liebsten gar nicht trifft. Zumindest, wenn sie ihre lilafarbenen Westen tragen. Ansonsten sind Gabriele Mohrbach und Peter Schmitt ausgesprochen sympathische Menschen. Doch wenn sie die Westen tragen, dann heißt das: Etwas ist geschehen, von dem man lieber nicht will, dass man es erlebt. Denn Mohrbach und Schmitt gehören zum Verein Notfallseelsorge und Krisenintervention Saarland. Aktiv sind sie im Landkreis Neunkirchen, dort gibt es elf Mitglieder, darunter neun Aktive. Mohrbach ist zudem Leiterin des Ausbildungssekretariates. Schmitt ist noch Azubi, einer von zweien im Landkreis. Wenn sie vor Ort kommen, dann bedeutet das: Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst haben die Rettungsleitstelle informiert, dass seelischer Beistand von Nöten ist. Die Leitstelle informiert dann die Notfallseelsorge. Dort gibt es einen Dienstplan für 24 Stunden Rufbereitschaft an sieben Tage die Woche, für jeden Tag im Jahr. Die Azubis werden als Begleiter eingeteilt.