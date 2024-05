Wenn die warmen Tage kommen Notfallärztin: Das sind die häufigsten Verletzungen beim Spielen im Freien

Es gibt eine Verletzung, die haben die Notfallärzte, wenn es denn schon sein muss, am liebsten. Der Grund: Sie lässt sich mit nur einer schnellen Bewegung wieder ins Lot bringen. Wenn sich bei Kleinkindern das Speichenköpfchen im Ellenbogenbereich verhakt, beispielsweise, weil sie am Arm hochgezogen werden. Für die Kinder ist das Verhaken schmerzhaft. Aber gerade deshalb, sei es für die Notfallärzte eine tolle Sache, dass man die Kleinen schnell und mit einem einfachen Ruck von ihren Schmerzen befreien kann, wie die Leiterin der Zentralen Notfallaufnahme an der Marienhausklinik Kohlhof, Dr. Caroline Scherf, im SZ-Gespräch erläutert. Leider geht es nicht immer so einfach. Um Verletzungen beim Spielen im Freien geht es bei dem Treffen. Jetzt, wo die Trampoline wieder in den Gärten aufgestellt werden, Inliner und Fahrräder aus dem Keller geholt werden, steigt auch wie jedes Frühjahr die Zahl der Kinder, die mit Verletzungen in die Notfallaufnahme kommen.