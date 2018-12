später lesen New Generation Weihnachtsklassiker und moderne Christmas Songs Teilen

Am Sonntag, 9. Dezember, gastiert ab 18 Uhr das Orchester The New Generation mit seinem Programm „Christmas Classics 2018“ in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen. Mit einem abwechslungsreichen Programm begeisterte die erfolgreichste Weihnachtsshow im Saarland bereits über 55 000 Besucher.