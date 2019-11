Stadtrat Neunkirchen : Amtlich: Aus „Fu-Lu-Ko“ wird „Fu-Ko-Lu“

Neunkirchen Neunkircher Stadtrat benennt Ortsrat um. Zudem gab es Fragen zum ausgedünnten Zugfahrplan und zur Zukunft des Ellenfeld-Stadions.

In der nächsten Sitzung des Neunkircher Stadtrates am 20. November wird es wohl erstmals eine Einwohnerfragestunde geben. Dafür hat der Rat am Mittwochabend den Weg frei gemacht. Keine Mehrheit fanden zwei Änderungsanträge der Grünen-Fraktion. Sie hatte sich dafür ausgesprochen, den Satzungsentwurf in zwei Punkten zu modifizieren. Zum einen sollten auch Fragen zu Themen möglich sein, die auf der aktuellen Tagesordnung stehen. Zum anderen sollten Fragen nicht spätestens eine Woche vor der Ratssitzung, sondern noch bis spätestens drei Tage vor der Sitzung eingereicht werden können. „Beides, um flexibler zu sein, wenn Bürger was auf dem Herzen haben“, sagte Grünen-Vorsitzende Tina Schöpfer.