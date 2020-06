Normalerweise im Zwei-Jahres-Rhythmus : Neunkircher Messe erst im kommenden Frühjahr

Corona verhindert es. Die Neunkircher Messe kann nicht wie geplant im September stattfinden.

Neunkirchen (red) Die Neunkircher Messe wird nicht, wie ursprünglich geplant, vom 11. bis 13. September stattfinden, sondern erst im Frühjahr kommenden Jahres. Das hat die Stadtpressestelle mitgeteilt. „Corona macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen die Neunkircher Messe verschieben!“, sagt Oberbürgermeister Jörg Aumann. Der Zwei-Jahres-Rhythmus der Messe für Handel, Handwerk und Gewerbe auf dem Neunkircher NVG-Gelände fällt dem Virus zum Opfer, da Großveranstaltungen vorerst weiterhin verboten sind. Deshalb hat sich das Orga-Team unter Messeleiter Fred Leibenguth für eine Verlegung ins Frühjahr entschieden. „Allerdings wollen wir aus der Not eine Tugend machen und werden deshalb erstmals einen Termin im Frühjahr machen“, so sagt der Oberbürgermeister. „Das ist erfahrungsgemäß die bessere Zeit für Projekte und Investitionen rund um Heim, Garten und Familie. Aussteller und Besucher kommen hier zusammen und können direkt in Planung und Umsetzung einsteigen.“