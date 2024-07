Preisträger Kinder/Jugend der ersten Neunkircher Kunstschau Lauritz Mengs ganz besonderer Blick auf den Moment

Es sieht fast aus wie ein Gemälde. Wolken am blauen Himmel. Dahinter der feurige Sonnenball. Der Rest Wasser, schneebedeckte Fläche, etwas Gestrüpp. Sehr stimmungsvoll. Und auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt: Ein Gemälde ist es nicht. Das Gewinnerkunstwerk in der Kategorie Kinder/Jugendliche bei der ersten Neunkircher Kunstschau ist ein auf Leinwand aufgezogenes Foto. Die Besucher der Ausstellung waren offenbar von der Stimmung des Werkes beeindruckt, haben es zum Favoriten in der genannten Kategorie gewählt. Der Künstler: Der 16-jährige Lauritz Meng. Der hat sich, wie er im Gespräch mit der SZ erzählt, für dieses Werk entscheiden, da es sehr genau widerspiegele, was als Motto vorgegeben war: Zeit Spuren, Spuren der Zeit. „Eis schmilzt durch Sonneneinstrahlung und wird wieder zu Wasser. Ein ewiger Kreislauf im Laufe der Zeit. Und doch bereitet uns der Anblick einen besonderen Moment“, erläutert Lauritz.