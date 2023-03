Lebensmittel retten in Neunkirchen Im Lädche wird jetzt auch lecker gerettet

Unglaublich. Berge von Nahrungsmitteln türmen sich auf der Bedientheke des „Lädche“, offizieller Name „Gemeinwesencafé am Schaumbergring“. Bei all dem Gemüse, Obst und den großen Taschen voller Brötchen handelt es sich um aussortierte Ware aus drei Supermärkten. „Ich war sehr schockiert, als ich gesehen habe, was hier alles ankommt“, spricht Leiterin Karin Fuchs aus, was sicher viele denken. „Das ist die Härte.“ Melanie Schmitt kann diese Reaktion nur zu gut nachvollziehen: „Ich bin auch immer wieder erschrocken, was alles im Müll landen würde, wenn es uns nicht gäbe.“