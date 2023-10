Neunkirchens bekanntester „Bub“ Günter Rohrbach wird heute 95 Jahre alt

Es scheint gerade erst gewesen zu sein, als Günter Rohrbach gemeinsam mit Jürgen Fried und vielen Gästen durch das Untergeschoss der Städtischen Galerie schlenderte. Und doch ist es fünf Jahre her. Damals, zum 90. Geburtstag des Produzenten, hatte die Stadt in den Räumen des jetzigen Keramik-Museums Stiftung Seiffert eine große Ausstellung durch die Lebensstationen dieses großen Sohnes der Stadt organisiert. Eine Feier mit Reden und Aufführungen begleitete die Vernissage. Heute, fünf Jahre später, wird Günter Rohrbach aller Wahrscheinlichkeit wieder in die ehemalige Hüttenstadt kommen. Allerdings ein paar Tage nach seinem Geburtstag. So wie nunmehr im dreizehnten Jahr fast jedes Mal, wenn die Gala zur Verleihung des nach ihm benannten Filmpreises ansteht. Dieser Mann, um den niemand, wirklich niemand herum kommt, wenn er auch nur ab und an einen deutschen Film sieht.