Stadt meldet : 116 000 Euro fließen nach Neunkirchen für Entwicklungskonzepte der Stadtteile

Neunkirchen Oberbürgermeister Jörg Aumann hat am Donnerstag zusammen mit dem Beigeordneten Thomas Hans im Rathaus einen Zuwendungsbescheid über rund 116 000 Euro von Umwelt-Staatssekretär Sebastian Thul entgegengenommen.

„Die Förderung ist eine gute Nachricht für Neunkirchen. Damit können wir an positive Erfahrungen anknüpfen, die wir bereits in Hangard mit einem eigenen Entwicklungskonzept gemacht haben. Einzelmaßnahmen können wir in allen Stadtteilen zukünftig in einen jeweils eigenen konzeptionellen Rahmen einbinden“, wertet Aumann. „Ein sorgfältig mit wissenschaftlicher Begleitung erarbeitetes Entwicklungskonzept, das die Bürgerinnen und Bürger, wie in Neunkirchen geplant, auf vielfältige Weise einbezieht, bietet viele Möglichkeiten. Ein solches Konzept kann als strategische Planungsgrundlage für künftige politische Entscheidungen dienen und zur Ideenschmiede für die Neunkircher Stadtteile werden“, sagte Thul. „Die vorgesehene Bürgerbeteiligung eröffnet zudem die Chance, dass das bürgerschaftliche Engagement in den Stadtteilen weiter gestärkt wird. Als Land unterstützen wir dieses innovative, ortsübergreifende Vorhaben sehr gerne. Ich bin sicher, es kann auch anderen Kommunen im Saarland Impulse liefern.“