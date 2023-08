Stadt Neunkirchen informiert Zuschüsse über rund 144 000 Euro

Der NSV hat Mittel in Höhe von insgesamt rund 19 000 Euro auf zwölf Vereine verteilt. Mietzuschüsse gingen an die DLRG Neunkirchen, DREIkraft Neunkirchen, den KSC Wiebelskirchen, den Schwimmverein Neunkirchen und den Tauchclub Neunkirchen. Zuschüsse etwa für Sportgeräte und Erneuerungsmaßnahmen gehen an die Eckersberger Schützengilde, den FV Neunkirchen, den Polizeihundesportverein Heinitz, die Hundesportfreunde Saarpfoten, den TuS 1860 Neunkirchen, den TuS Wiebelskirchen und an den TV Heinitz.