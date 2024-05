Viele Angebote rund um den Hund Da schlägt das Hunde- und Menschenherz höher

Bereits zum sechsten Mal veranstaltete die Kreisstadt Neunkirchen gemeinsam mit dem Schuhhaus ITT GmbH das beliebte Hundeevent „Zeigt her Eure Pfoten – Tag des Hundes in der Bahnhofstraße“. Thomas Itt, Geschäftsführer des Schuhhauses und selbst stolzer Hundebesitzer, war maßgeblich an der Ideenfindung für diese Veranstaltung beteiligt. „Labrador Votan hat sogar seinen Platz auf unserer Homepage unter den Mitarbeitern“, scherzte er. Um 13 Uhr startete die Veranstaltung mit einer Tiersegnung. 24 Zweibeiner mit ihren treuen Gefährten nahmen an der Hundesegnung durch Pfarrer Bernd Seibel (Pfarrei St. Marien Neunkirchen) teil. Peter Krutten war einer von ihnen und ließ seinen aus Spanien geretteten Galgo-Mischling segnen. Als aktives Mitglied des Tierschutzvereins Tier-Not-Team, der ebenfalls auf der Veranstaltung präsent war, erklärte er, dass sein Hund erst seit drei Monaten in Deutschland sei. Er sei aus den Händen eines Jägers in Nordspanien gerettet worden.