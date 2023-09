Blaulicht Neunkirchen Taser-Einsatz: Gesuchter Neunkircher leistet massiv Widerstand

Auf ordentlich Widerstand sind Polizeibeamte am Samstagmorgen, 9. September, in Neunkirchen gestoßen, als sie einen Haftbefehl vollstrecken wollten. Sie stellten den gesuchten 31-jährigen Neunkircher in der Wohnung seiner Lebensgefährtin. Nach Verkündung der Festnahme, so heißt es im Polizeibericht weiter, wurden der Mann und seine 29 Jahre Partnerin sehr aggressiv und griffen die Beamten an. Die Frau schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der Mann konnte wegen seiner massiven Gegenwehr nur unter Einsatz des Tasers (Elektroschockpistole) festgenommen werden.