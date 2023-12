Manche Stände komplett ausverkauft Neunkircher Weihnachtsmarkt im Zoo: Direktor zieht beeindruckende Bilanz

Holla, die Waldfee, ist das eine Blechkarawane auf der Zoostraße. Die Kennzeichen verraten zum Teil längere Anfahrtswege, Saarlouis etwa oder sogar Metz. Endlich fündig geworden beim Parkplatzsuchen, empfangen Zoomitarbeiterinnen die Gäste im gläsernen Eingangsbereich mit Flyern und einem dicken Lächeln. Eintritt wird keiner fällig, doch die meisten zücken gern und großzügig das Portemonnaie. Wohin zuerst? Stärkung verspricht die Wichtelwerkstatt, wo Fabelwesen mit Ringelstrümpfen, Glöckchen am Wams und putzigen Hütchen auf dem Kopf Pizzawaffeln und heiße Schokolade servieren. Schräg gegenüber dealt Christian Diehl, Rezeptionist des Hotels am Zoo, unter den Augen eines gewaltigen Schneeleoparden mit Purr-Spritz. Olaf, so der Name des Raubtiers, ist das Patenkind des Hotels. Daher rühre auch der Name des Wodka-haltigen Heißgetränks. Purr heißt übersetzt schnurren. Und genau das würde man tun, wäre man Olaf oder ein anderes Kätzchen, denn es mundet gar köstlich. Genau wie die puddinggefüllten Eclairs.