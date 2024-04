Ruine in Neunkirchen Lokal einst vom Feuer zerstört, dann Bordell-Gerüchte: Wie steht es um das Waldhaus Dechen?

Fast schon ein bisschen wie ein Mahnmal steht sie da, die Ruine des ehemaligen Waldhauses Dechen. Beinahe schräg gegenüber vom Park-and-Ride-Parkplatz Heinitz für die Spiele der SV Elversberg in der Ursapharm-Arena sehen sie zurzeit alle 14 Tage am Wochenende mehr Menschen als all die Jahre zuvor. Wer aus Richtung Heinitz kommt, den erinnert noch ein großes Schild, das längst schon mit einem Holzbalken „verziert“ wurde. Statt Waldhaus liest nun, wer genau guckt was von „ruine“.