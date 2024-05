Was jetzt geplant ist Verkauf des Diakonie Klinikums in Neunkirchen endgültig vom Tisch

In der Vergangenheit sei das DKN mehrmals Zentrum intensiver Debatten hinsichtlich seiner Zukunft gewesen, bei denen auch ein Verkauf geprüft wurde, der nun vom Tisch sei. „Damit die medizinische Versorgung der Menschen im Landkreis Neunkirchen weiterhin flächendeckend gesichert ist, werden derzeit Pläne für ein zukunftsfähiges medizinisches Konzept sowie für die bauliche Struktur des Krankenhauses erarbeitet“, heißt es weiter. Die Stiftung Kreuznacher Diakonie bleibe also weiterhin Träger des DKN und gehe die durch die Krankenhausreform bedingte Transformation aktiv an.