Urban Art in Neunkirchen Und jetzt eine Giebelwand in der Wilhelmstraße Neunkirchen

2019 konnte die Kreisstadt Neunkirchen mit dem „Hiddemann“ von Hendrik Beikirch in der Bahnhofstraße erstmalig im Bereich Street/Urban-Art überregional auf sich aufmerksam machen. 2020 folgte dann das 3D-Kunstwerk des Italieners Peeta am Juz in der Süduferstraße. Nun hat das Team des Kreativzentrums Kutscherhaus in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing der Kreisstadt Neunkirchen einen weiteren Urban-Art-Künstler für Neunkirchen gewonnen. Der Münchner Matthias Mross gestaltete bereits Wände, sogenannte „Murals“, in Georgien, Vietnam, Bulgarien, Frankreich und Spanien. Besondere mediale Aufmerksamkeit errang er mit seiner Arbeit an der Münchner Allianz-Arena. Aber auch figurative Leinwandarbeiten malt der 1986 im bayerischen Freising geborene Künstler.