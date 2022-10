Blaulicht Neunkirchen : Streit endet mit Messerstich in den Hals

Neunkirchen Polizei Neunkirchen sucht Zeugen für eskalierenden Streit in der Lutherstraße.

Am vergangenen Samstag (22. Oktober) gegen 20.30 Uhr kam es in der Lutherstraße in Neunkirchen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus Neunkirchen. Dann zückte der 29-jährige Mann plötzlich ein Messer und stach einmal auf den 32-jährigen Mann ein, wie es im Polizeibericht heißt. Er traf sein Opfer am Hals. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Täter stellte sich noch am Tatort der Polizei. Diese sucht nun Zeugen des Vorfalls.