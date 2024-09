Standsicherheit der Kuchenbergstraße Landesbetrieb für Straßenbau dementiert Aussage von Neunkircher OB

Die durch einen Hangrutsch verursachte Teilsperrung der Kuchenbergstraße in Wiebelskirchen ist vielen Autofahrern in Neunkirchen , schon länger ein Dorn im Auge. Nach jüngsten Aussagen von Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) im Stadtrat dürften einige von ihnen bereits aufgeatmet haben. So verkündete Aumann, dass der Hang als standsicher erklärt worden sei.