30 Millionen Euro Größtes Bauprojekt im Landkreis seit Jahrzehnten – Neubau der Neunkircher Lutherschule hat begonnen

Ganz im Hintergrund, dort, wo noch vor einigen Wochen das Gebäude der ehemaligen Stadtbibliothek stand, widmen sich zwei Bagger ihrem Tagwerk. Derweil sammeln sich am anderen Ende des großen Grundstücks in der Lutherstraße immer mehr Menschen unter dem großen Zelt, das man in Anbetracht des bis kurz vor der Veranstaltung regnerischen Wetters zur Vorsicht aufgebaut hat.