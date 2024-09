Zwischen „Angst“ und „keine Probleme“ So sicher fühlen sich die Menschen in der Innenstadt von Neunkirchen

Über kaum ein Thema wird derzeit in Neunkirchen so viel gesprochen, wie über die Sicherheitslage in der Innenstadt. Meldungen zu Übergriffen, Schlägereien oder anderen kriminellen Handlungen werfen ein schlechtes Bild auf die Neunkircher City, in der der kommunale Ordnungsdienst aufgestockt wurde und auch die Polizei mehr Präsenz zeigt. Aber wie sicher fühlen sich die Menschen, die sich in der Innenstadt aufhalten, die dort leben, dort arbeiten oder Besorgungen erledigen. Das wollten wir in einer nicht repräsentativen Umfrage erfahren.